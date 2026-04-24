Baskérs il vivaio vola | Under 17 imbattuta con 20 vittorie su 20

L'Under 17 della squadra Baskérs ha concluso la stagione regolare con un record perfetto, vincendo tutte le 20 partite disputate. La squadra si è mantenuta imbattuta dall'inizio alla fine del campionato, ottenendo una serie di risultati consecutivi che evidenziano la propria continuità e determinazione. Questa impresa rappresenta un risultato senza precedenti per il settore giovanile della società.

? Cosa sapere L'Under 17 Baskérs chiude la stagione regolare con 20 vittorie su 20 incontri disputati.. Il successo del vivaio porta l'Under 13 al secondo posto nella classifica regionale.. Le giovanili del Baskérs dominano il regionale con un’intera stagione perfetta per l’Under 17 Silver e un secondo posto da record per l’Under 13, mentre la prima squadra punta ai vertici della Serie B Interregionale. Il fermento che si respira nei palasport della provincia non è solo frutto di risultati sportivi, ma di una crescita strutturale che vede il vivaio dei Galletti diventare il vero motore del club. Mentre la squadra maggiore conclude il proprio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baskérs, il vivaio vola: Under 17 imbattuta con 20 vittorie su 20 Notizie correlate Leggi anche: Under 17 imbattuta e Under 13 da record: è festa grande in casa Baskérs Baskérs dominano Pescara: 82-68, 4 vittorie su 5 e salvezzaI Baskérs Forlimpopoli hanno battuto l’Amatori Pescara con un netto 82-68, segnando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare di campionato.