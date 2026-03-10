Baskérs dominano Pescara | 82-68 4 vittorie su 5 e salvezza

I Baskérs Forlimpopoli hanno battuto l’Amatori Pescara con un punteggio di 82-68, ottenendo così la loro quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. La sfida si è giocata in trasferta e ha visto i Baskérs dominare la partita dall’inizio alla fine, consolidando la loro posizione in classifica.

I Baskérs Forlimpopoli hanno battuto l’Amatori Pescara con un netto 82-68, segnando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare di campionato. La partita si è svolta al PalaElettra, dove i romagnoli hanno dominato il gioco grazie a una precisione eccezionale dai tre punti e a una difesa solida che ha messo in difficoltà gli ospiti. Sebastian Vico, Jonas Bracci e Diego Benzoni sono stati i protagonisti assoluti della serata, trasformando uno scontro diretto cruciale per la salvezza in una vittoria netta. L’esplosione offensiva dei romagnoli. Il match è iniziato subito con un ritmo incalzante. Dopo un avvio timido con una tripla iniziale di Porfilio per il 5-2, la squadra di coach Tumidei ha risposto con un parziale devastante di 20-2 che ha ribaltato completamente le sorti dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

