Under 17 imbattuta e Under 13 da record | è festa grande in casa Baskérs

In casa Baskérs, si festeggia per i risultati dei giovani atleti delle categorie Under 17 e Under 13. L'Under 17 si mantiene imbattuta, mentre l’Under 13 ha raggiunto record di vittorie. La squadra maggiore sta chiudendo il campionato di Serie B Interregionale. Nel frattempo, i giovani giocatori stanno ottenendo risultati importanti nel settore giovanile, contribuendo a rafforzare la reputazione del club a livello regionale.

In casa Baskérs, l’entusiasmo è contagioso. Se la prima squadra sta vivendo le battute finali di un campionato di Serie B Interregionale da protagonista, i riflettori si spostano prepotentemente sul "vivaio", dove i giovani Galletti stanno riscrivendo le gerarchie regionali a suon di canestri e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Arancina più grande del mondo", sfida da record a Mondello: traffico rivoluzionato e festa per tre giorniMondello si sta preparando a un evento davvero unico: la realizzazione dell'arancina più grande del mondo. Kouamé: a 17 anni e 13 giorni, il record nel tennisSul cemento di Miami, dove il sole della Florida batte con forza, Moise Kouamé ha scritto una pagina nuova nella storia del tennis professionistico. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Under 17 imbattuta e Under 13 da record: è festa grande in casa Baskérs; Cantù Under17 avanti tutta: stoppa anche Derthona e continua a volare in vetta imbattuta; Campionato regionale Allievi U17:: terza giornata della seconda fase; Basket giovanili Miwa: vittorie importanti per U13 regionale, U17 femminile e regionale. Basket giovanile, RBR/Angels: cadono Under 19 e Under 17Sconfitte entrambe in casa rispettivamente contro Varese che passa con l'ultimo tiro e la capolista Fortitudo, imbattuta ... altarimini.it Under 17 Eccellenza SBA, «se è un sogno non svegliateci»Arezzo, 18 marzo 2026 – Under 17 Eccellenza SBA, se è un sogno non svegliateci! Gli amaranto sbancano anche Bassano con una gara ai limiti della perfezione Orange 1 Bassano-Scuola Basket Arezzo 63-90 ... lanazione.it Il Capoluogo D'Abruzzo. Queen · We Are The Champions (Remastered 2011). Finisce ai calci di rigore la finale regionale under 19 allo stadio Pallozzi di Sulmona. A trionfare il Celano calcio che ha battuto la Renato Curi Angolana 5-3 - facebook.com facebook Il weekend delle giovanili Under 16 e Under 15 si giocano l'accesso ai play-off udinese.it/Apps/WebObject… x.com