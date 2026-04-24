Basilicata sotto assedio | appello al Ministero per più pattuglie

Basilicata chiede più interventi di sicurezza in seguito a una serie di rapine avvenute nelle città di Policoro e Matera. Il progetto Civico Italia ha rivolto un appello al Ministero dell'Interno, chiedendo un aumento delle pattuglie nelle aree colpite. La richiesta nasce dall'incremento di episodi criminosi che hanno provocato allarme tra i cittadini e le forze dell'ordine.

? Cosa sapere Progetto Civico Italia chiede al Ministero più pattuglie dopo rapine a Policoro e Matera.. L'incremento degli organici serve a contrastare gli assalti ai bancomat e alle zone industriali.. Federica D’Andrea, Samuele Grippa e Angelo Rubino lanciano un appello urgente al Ministero per potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine in Basilicata dopo la violenta rapina a mano armata nel centro commerciale di Policoro e l’assalto nell’area industriale La Martella di Matera. Il clima che si respira tra le strade lucane è cambiato drasticamente negli ultimi tempi, trasformando la quotidianità di chi lavora o semplicemente cammina nei centri abitati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata sotto assedio: appello al Ministero per più pattuglie Notizie correlate Basilicata sotto assedio: scontro tra masse d’aria e piogge intenseUn braccio di ferro tra sistemi atmosferici diversi sta determinando una settimana di forte instabilità per la Basilicata, con piogge pomeridiane e... Basilicata sotto assedio: 7 nuovi impianti energetici scatenano il caos? Cosa sapere Il Consiglio dei ministri approva sette nuovi impianti eolici e agrivoltaici in Basilicata.