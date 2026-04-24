Bari Vecchia | crolla l’edicola del Crocifisso risponde un residente

Nella zona di Bari Vecchia, si è verificato il crollo dell’edicola votiva del Crocifisso situata in strada Santo Totaro. Un residente di 50 anni ha prontamente offerto di coprire completamente i costi per la ricostruzione del manufatto. La struttura, molto frequentata, è stata danneggiata e non è più accessibile ai visitatori. La comunità locale ha espresso preoccupazione per la perdita di un punto di riferimento storico e religioso.

? Cosa sapere Crollo dell'edicola votiva del Crocifisso in strada Santo Totaro a Bari Vecchia.. Un residente di cinquant'anni offre finanziamento totale per la ricostruzione del manufatto.. L’edicola votiva di strada Santo Totaro a Bari Vecchia è crollata improvvisamente, lasciando un vuoto materiale e spirituale in un vicolo storicamente noto come la strada del Crocifisso. Il cedimento, causato dalle condizioni di degrado in cui la struttura versava da tempo, ha scosso l’identità di un quartiere che vede in quei simboli religiosi un pilastro della memoria familiare. Michele Fanelli, presidente del circolo Acli Dalfino, aveva già espresso più volte preoccupazione per lo stato di abbandono delle edicole nel rione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari Vecchia: crolla l’edicola del Crocifisso, risponde un residente Notizie correlate Leggi anche: Bari vecchia, rubata l’edicola di Padre Pio: sospetto B&B Addio all'architetto Davide Cusatelli: firmò la rinascita di Bari Vecchia e del Teatro Piccinni“Dalle sue intuizioni fondamentali nel programma Urban, che ha segnato la rinascita del Fortino di Sant’Antonio e di ampi scorci di Bari Vecchia,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crolla edicola votiva a Bari vecchia: Uno sfregio annunciato; Bari vecchia, crolla l'edicola votiva in strada Santo Totaro: da giorni l'allarme inascoltato del borgo antico; Bari vecchia, è allarme per le edicole votive: Un'altra sta crollando. Salviamo la nostra storia - VIDEO; Famiglia con due minori costretta a vivere per strada dopo un crollo: si cerca casa in affitto. Crolla edicola votiva a Bari vecchia: Uno sfregio annunciatoLa muratura in strada San Totaro era crepata da entrambi i lati: a lanciare l'allarme del rischio crollo era stato Michele Fanelli, presidente del circolo ... bari.repubblica.it Bari Vecchia, sul Lungomare i rifiuti abbandonati dai «furbetti» dell'indifferenziata: multati 8 ristoratoriI bustoni ritrovati vicino ai campetti Michele Fazio: gli agenti della Polizia Locale sono risaliti alla loro provenienza grazie agli scontrini fiscali all'interno ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Ha segnato la rinascita del Fortino di Sant’Antonio e di ampi scorci di Bari Vecchia, fino ai grandi restauri del Teatro Piccinni, della Chiesa Russa e della ex Manifattura». Così il sindaco di Bari ricorda l'architetto Davide Cusatelli facebook Addio all'architetto Davide Cusatelli: firmò la rinascita di Bari Vecchia e del Teatro Piccinni x.com