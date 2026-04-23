Addio all' architetto Davide Cusatelli | firmò la rinascita di Bari Vecchia e del Teatro Piccinni

È deceduto l’architetto Davide Cusatelli, noto per aver contribuito alla riqualificazione di Bari Vecchia e al restauro del Teatro Piccinni. Nel corso della sua carriera ha partecipato a interventi sul Fortino di Sant’Antonio e su diverse strutture storiche, tra cui una chiesa russa e quella che un tempo ospitava la Manifattura. Le sue intuizioni hanno portato a importanti interventi di recupero e valorizzazione nel centro storico della città.