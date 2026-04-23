Addio all' architetto Davide Cusatelli | firmò la rinascita di Bari Vecchia e del Teatro Piccinni
È deceduto l’architetto Davide Cusatelli, noto per aver contribuito alla riqualificazione di Bari Vecchia e al restauro del Teatro Piccinni. Nel corso della sua carriera ha partecipato a interventi sul Fortino di Sant’Antonio e su diverse strutture storiche, tra cui una chiesa russa e quella che un tempo ospitava la Manifattura. Le sue intuizioni hanno portato a importanti interventi di recupero e valorizzazione nel centro storico della città.
“Dalle sue intuizioni fondamentali nel programma Urban, che ha segnato la rinascita del Fortino di Sant’Antonio e di ampi scorci di Bari Vecchia, fino ai grandi restauri del Teatro Piccinni, della Chiesa Russa e della ex Manifattura, il suo lavoro è stato guidato da una visione colta e mai.🔗 Leggi su Baritoday.it
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