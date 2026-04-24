A Bari, sono stati confiscati definitivamente beni per un milione di euro a un imprenditore di 47 anni, condannato per aver preso parte a rapine a portavalori tra Bari e Trinitapoli. L'uomo, che conduceva una doppia vita, è stato riconosciuto colpevole di aver assaltato banche e veicoli blindati. La confisca riguarda i beni che si ritiene siano stati ottenuti attraverso attività illecite.

È di un imprenditore pluripregiudicato la confisca definitiva di beni per un milione di euro, eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari su disposizione della Corte di Appello, a seguito di condanne per rapina a mano armata, porto illegale di armi, riciclaggio e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato una precedente revoca della confisca. I fatti contestati: rapine e assalti a portavalori Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la confisca definitiva è stata eseguita nei confronti di F.C., 47enne imprenditore, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bari, confisca di 1 milione di euro a un imprenditore dalla doppia vita: assaltava portavalori e banche

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