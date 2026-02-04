Imprenditore vicino al clan dei Casalesi maxi confisca da 5 milioni di euro

La Guardia di Finanza e la DIA hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, originario della Sicilia, ora in carcere. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe legami con il clan dei Casalesi. Il provvedimento arriva dopo un’operazione durata mesi, che ha evidenziato come i soldi provenissero da attività illecite. La confisca si inserisce in un filone più ampio di controlli contro il crimine organizzato.

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e contestuale confisca, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, nei confronti di un imprenditore di origini siciliane di 62 anni, attualmente detenuto, che si.

