Alla vigilia della partita contro il Getafe, l’allenatore del club ha commentato l’infortunio di un giovane talento, definendolo un colpo difficile da digerire. Ha aggiunto che si aspetta il suo ritorno in occasione dei prossimi Mondiali. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la conferenza stampa tenuta prima della sfida in programma. Nessuna altra informazione o dettaglio sullo stato di salute del giocatore è stato fornito.

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© Calcionews24.com - Barcellona, Flick spiega: «L’infortunio di Yamal un duro colpo, credo che tornerà per i Mondiali»

NICKI NICOLE le GENERÓ la PEOR LESIÓN a LAMINE YAMAL #futbol #lamineyamal #lesion

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