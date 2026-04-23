L'allenatore ha espresso delusione per l'infortunio occorso a Yamal, sottolineando che la situazione non è facile da accettare. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'entità dell'infortunio o sui tempi di recupero, ma la notizia ha generato preoccupazione tra i membri del team. La squadra ora si concentra sulla gestione della situazione e sulla preparazione per le prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo la vittoria schiacciante per 1-0 contro il Celta, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha manifestato la sua preoccupazione riguardo all’infortunio di Lamine Yamal. Il giovane talento, considerato una delle promesse più brillanti del calcio spagnolo, ha subito un infortunio che ha messo in allerta tutto il team. Durante un’intervista con ‘Movistar+’, Flick ha parlato dell’importanza di avere uno staff medico competente e della necessità di pazienza in attesa di un verdetto definitivo sulla condizione fisica del calciatore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Flick deluso per infortunio Yamal: “Non è facile, dobbiamo accettarlo”.

Perché Lamine Yamal Indossa una Fasciatura in Ogni Partita

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