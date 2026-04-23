Stagione finita per Lamine Yamal | infortunio al bicipite femorale Il Barcellona | Dovrebbe essere disponibile per i Mondiali

Il giovane attaccante del Barcellona si è infortunato al bicipite femorale e potrebbe restare fuori per tutta la stagione. Tuttavia, il club ha comunicato che dovrebbe essere disponibile in tempo per i Mondiali. La notizia rappresenta un colpo duro per il club catalano, mentre lascia aperta la speranza per la partecipazione con la nazionale spagnola. La prognosi ufficiale non ha ancora fornito tempistiche precise di recupero.

Bruttissime notizie per il Barcellona, sospiro di sollievo per la Spagna in vista dei Mondiali. Gli esami a cui si è sottoposto Lamine Yamal hanno infatti evidenziato un brutto infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra che non gli consentirà più di scendere in campo con i blaugrana in questo finale di stagione, ma dovrebbe recuperare per i Mondiali. È quanto evidenziato dalla nota ufficiale del Barcellona arrivata in mattinata, dopo l’infortunio di ieri sera, nel corso del match tra la formazione di Flick e il Celta Vigo, vinto dalla formazione bluagrana, che rimane a +9 sul Real Madrid. “Gli esami effettuati giovedì hanno confermato che Lamine Yamal, giocatore della prima squadra, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stagione finita per Lamine Yamal: infortunio al bicipite femorale. Il Barcellona: “Dovrebbe essere disponibile per i Mondiali” Perché Nicki Nicole ha lasciato Lamine Yamal #nickinicole #lamineyamal #yamal #fcbarcellona Notizie correlate Leggi anche: Lecce, nuovo infortunio e stagione finita per Berisha: lesione al retto femorale destro Roma, infortunio Wesley: lesione al bicipite femorale e stop di un meseBrutte notizie in casa Roma, che deve fare i conti con un’assenza pesante nel momento cruciale della stagione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barcellona sotto shock: Lamine Yamal va ko. Si teme la lesione alla coscia: addio Liga e Mondiale?; Dramma Yamal, si teme un grave infortunio muscolare: Mondiale a rischio; Barcellona eliminato dall'Atlético Madrid: 2-1 Barça, ma passano i Colchoneros; Lecce, infortunio per Fofana: il centrocampista termina la sua stagione. Stagione finita per Yamal, ma il Mondiale non è a rischioL'infortunio di Lamine Yamal desta preoccupazione al Barcellona, ma fino a un certo punto. Al Mondiale potrebbe ancora esserci. ilnapolista.it Mondiali 2026, Spagna in ansia per Lamine Yamal: il Barcellona aggiorna sull’infortunioIl giovanissimo fuoriclasse ha rimediato un infortunio muscolare calciando un rigore nel corso della sfida fra blaugrana e Celta Vigo. sportal.it Un rigore che probabilmente regala la Liga al Barcellona, ma che cancella la parte finale del campionato. È questo il destino di Lamine Yamal, ancora una volta decisivo per la squadra, ma bloccato da un infortunio al bicipite femorale subito dopo il rigore che - facebook.com facebook Lamine Yamal salta il finale di stagione con il Barcellona a causa di un infortunio al bicipite femorale Potrebbe tornare in tempo per la #FIFAWorldCup #LaLiga #DAZN x.com