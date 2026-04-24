BARBARA D’URSO RIFIUTA CONTRATTO MEDIASET | IL CLAMOROSO RETROSCENA

Barbara d’Urso ha deciso di non rinnovare il contratto con Mediaset, portando alla fine del suo rapporto con la rete. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto perché si tratta di uno dei casi più discussi nel panorama televisivo degli ultimi anni. Nei giorni scorsi sono emerse alcune dettagliate informazioni sui motivi e sui passaggi legali legati alla separazione tra la conduttrice e l’azienda.

Nel caso televisivo dell’anno o del decennio, leggi il divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset finito a carte bollate, emergono alcuni clamorosi retroscena. Il colosso tv della famiglia Berlusconi in sede di mediazione, ovvero il passaggio precedente al finire in un’aula di tribunale davanti ad un giudice, avrebbe offerto alla d’Urso per chiudere la diatriba un contratto biennale. Quindi un rientro su Canale 5 in pompa magna in quel Pomeriggio 5 che le è stato tolto senza nemmeno poter salutare il suo pubblico? O in prima serata con i già condotti Live e Grande Fratelli o nuovi progetti? Pare nulla di tutto questo a leggere la ricostruzione di Vanity Fair che in un reportage parla di “una proposta che la conduttrice avrebbe rispedito al mittente.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO RIFIUTA CONTRATTO MEDIASET: IL CLAMOROSO RETROSCENA Notizie correlate Barbara D’Urso denuncia MediasetTra Mediaset e Barbara D’Urso i rapporti professionali sono terminati ormai da tre anni. Leggi anche: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro; Barbara D'Urso porta in tribunale Mediaset; La conduttrice televisiva Barbara d’Urso ha fatto causa a Mediaset; Barbara D'Urso e Mediaset: storia di un ventennio finito male (di A. Marrocco). Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: il nodo dei diritti d’autore e la richiesta di scuseLa conduttrice, a tre anni dall’addio forzato alla tv, ha deciso di passare alle vie legali. E accusa l’azienda anche di ingerenze nelle scelte editoriali ... oggi.it Barbara D’Urso contro Mediaset: la controversia su controllo e diritti d'autore non pagatiBarbara D’Urso fa causa a Mediaset: al centro diritti d’autore non pagati e presunte ingerenze su ospiti e gestione dei programmi televisivi. alfemminile.com Barbara d’Urso: tra la causa a Mediaset e un nuovo amore. Ecco le ultime novità >> https://tinyurl.com/yv9htwam facebook Barbara Bonanni ed Erika Esposito portano a Rieti lo sport acrobatico, a giugno le finali nazionali IPA di danza aerea e pole dance x.com