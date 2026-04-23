Barbara D’Urso denuncia Mediaset

Dopo tre anni dalla fine del rapporto professionale, una nota conduttrice ha deciso di portare in tribunale l’azienda per cui lavorava. La denuncia riguarda questioni legate alla sua precedente collaborazione con la società di media, che coinvolge aspetti legali ancora da chiarire. La vicenda si aggiunge a una serie di controversie tra le parti, portando nuovamente all’attenzione la rottura tra i due soggetti.

Tra Mediaset e Barbara D’Urso i rapporti professionali sono terminati ormai da tre anni. Non la tensione tra le due parti, che vive ora una rinnovata querelle: la conduttrice denuncia l’azienda per la quale lavorava. Ad anticiparlo è La Stampa, secondo cui la D’Urso ha deciso di portare in tribunale Mediaset, dopo un primo tentativo di mediazione non andato a buon fine, per diverse ragioni. Secondo quanto ricostruito, una delle questioni riguarderebbe le mancate scuse dell’azienda quando nel 2023, dopo un’ospitata in collegamento a Domenica In dell’allora conduttrice di Pomeriggio Cinque, dall’account X ufficiale di Mediaset – in risposta a chi vi scrive – ‘scappò’ un insulto alla D’Urso.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per l x.com