Barbara D'Urso ha intentato una causa contro Mediaset, tre anni dopo la sua uscita dagli schermi televisivi. La decisione arriva dopo un tentativo di mediazione che non ha avuto esito positivo. La conduttrice ha scelto di rivolgersi alle vie legali contro l'azienda di Cologno Monzese. La vicenda riguarda questioni legate al suo rapporto professionale con l'emittente.

(Adnkronos) – Barbara D'Urso fa causa a Mediaset. A tre anni dalla sua uscita forzata dagli schermi e a seguito di un tentativo di mediazione non andato a buon fine, la conduttrice ha deciso di portare in tribunale l'azienda di Cologno Monzese. La notizia, che segna un ulteriore passo nel rapporto tra la presentatrice e il Biscione, per cui ha lavorato per oltre vent'anni, è stata riportata in esclusiva dal quotidiano 'La Stampa'. Secondo quanto ricostruito, sul tavolo della contesa ci sarebbero diverse questioni. In primo luogo, la richiesta di scuse mai pervenute per un post social del marzo 2023, pubblicato dal profilo ufficiale 'Qui Mediaset', che però, secondo l'azienda, era stato hackerato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati

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Gli avvocati di Barbara contestano anche il mancato corrispettivo dei diritti d'autore per tutti i programmi firmati come autrice in 16 anni di lavoro e per il format di sua proprietà, Live non è la D'Urso 3/3 (La Stampa) #BarbaraDUrso x.com