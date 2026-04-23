Dopo mesi di tensioni e discussioni, si è arrivati a una causa legale tra la conduttrice e Mediaset. La disputa riguarda i diritti d’autore, il futuro dei programmi e una rottura che, secondo quanto si apprende, ha radici più personali che contrattuali. La questione si è evoluta in un procedimento giudiziario, segnando una frattura tra le parti coinvolte.

Una questione tutt’altro che economica. Barbara avrebbe chiesto soprattutto una spiegazione. Una giustificazione umana, prima ancora che contrattuale: perché, il giorno dopo il suo “licenziamento”, nessuno tra manager, direttori di testata, capi struttura con cui lavorava ogni giorno l’abbia più contattata. Nessun messaggio, nessuna telefonata. Un silenzio che ha pesato più di qualsiasi clausola. Come se ci fosse stato un veto, come se all’improvviso fosse diventata la nemica da combattere. Dall’azienda, quella risposta non sarebbe mai arrivata. In compenso, nel corso della trattativa sarebbe emersa un’altra ipotesi: un ritorno a Mediaset con un contratto biennale, ma privo di un progetto definito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale dopo la rottura: una causa che nasce dal silenzio e da una frattura più umana che contrattuale

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