Alessandro Del Piero ha commentato le parole del sindaco Sala, che lo ha criticato su Twitter, per via di una sua dichiarazione su Bastoni. La sua risposta arriva dopo aver visto il messaggio del primo cittadino, che ha scritto di essere sorpreso e che avrebbe preferito dedicarsi ad altre questioni. Del Piero ha detto che apprezza comunque il fatto che Sala abbia trovato il tempo per parlare di lui, nonostante i suoi impegni.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Inter, Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono, il bilancio è impressionante Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues Manchester United, che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick Leicester, la classifica piange: due anni dopo l’impresa con Ranieri, il caos regna sovrano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Del Piero replica al sindaco Sala: «Le sue parole mi hanno sorpreso, ha cose più importanti da fare ma mi fa piacere abbia avuto tempo per me!»

Leggi anche: Presidente Mattarella, le Sue parole sul riarmo non mi sembrano rassicuranti. Ma io non mi rassegno

Leggi anche: Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l'esibizione al fratello Gianni: «Mi ha fatto anche da papà. Quando ha avuto l'ictus non mi importava più della mia carriera. Piangevo di nascosto, volevo dargli forza e speranza»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.