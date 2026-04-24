Barbara D’Urso interviene sulla causa a Mediaset | A breve saprete a verità

Una nota conduttrice televisiva ha annunciato di aver intenzione di comunicare presto dettagli sulla causa legale intentata contro un'azienda di media. In una dichiarazione recente, ha affermato che a breve verranno svelate le verità riguardo alla vicenda. La donna, solita a condividere aggiornamenti con il pubblico, ha lasciato intendere che le informazioni saranno rese note nei prossimi giorni.

Immaginiamo Barbara D’Urso, seduta magari sul divano di casa sua, legge le ultime notizie sul proprio conto e, con quel sorriso un po’ sornione che ha accompagnato i pomeriggi di mezza Italia per anni, prende in mano lo smartphone. Basta un tap su X (il caro, vecchio Twitter ) per lanciare la replica a Mediaset. “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Così, senza giri di parole. Solo la nostra Carmelita che ci fa l’occhiolino e ci invita, di fatto, a preparare i popcorn. La verità di Barbara D’Urso su Mediaset. A farle scattare la proverbiale molla della replica è stata alle notizie circolate nelle prime ore del 23 aprile.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso interviene sulla causa a Mediaset: “A breve saprete a verità” Notizie correlate Leggi anche: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset Barbara D’Urso ha fatto causa a MediasetBarbara D’Urso contro Mediaset: a distanza di tre anni dalla fine del sodalizio professionale, la conduttrice ha portato in tribunale l’azienda di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale: Diritti non pagati e ingerenze sugli ospiti. Il Biscione: Pretese risarcitorie del tutto infondate; Barbara d’Urso porta Mediaset in Tribunale: avviata l’azione legale contro l’azienda; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, il Biscione risponde, lei ribatte via social: Fanta-pretese e fanta-denaro (35 milioni), a breve la...; La donna di Neanderthal ha dato di matto. Antonella Elia attacca Paola Caruso al GF Vip. Barbara D'Urso fa causa a Mediaset, il Biscione risponde, lei ribatte via social: «Fanta-pretese e fanta-denaro (35 milioni), a breve la verità». La replica di FascinoIl cuore non batte più, ora parlano le carte bollate. Barbara D’Urso ha deciso di affidare ai social la sua prima, fulminea replica dopo la notizia della ... ilmattino.it Barbara D'Urso fa causa a Mediaset tirando in ballo Maria De Filippi-Toffanin, la replica: Pretese infondateBarbara D'Urso avrebbe deciso di far causa a Mediaset portando in tribunale i Berlusconi: la querelle tira in ballo anche De Filippi e Toffanin. virgilio.it Hormuz, Meloni contro la Ue, il "vi accuso" di Barbara D'Urso, "Guardiola l'italiano": le prime pagine di oggi. x.com «Il “caffeuccio” ormai è un must, lo sapete, l’ho inventato io! » Barbara D’Urso si mostra di nuovo sui social, proprio mentre si rincorrono le voci sulla sua battaglia legale contro Mediaset. Dopo mesi di silenzio e tentativi di accordo, la conduttrice ha deciso di fa - facebook.com facebook