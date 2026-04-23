Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset

Dopo tre anni dalla fine del suo rapporto con Mediaset, la conduttrice ha deciso di portare l’azienda in tribunale. La causa riguarda questioni legate al suo contratto e a presunti accordi non rispettati. La notizia è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa decisione legale. La vicenda si svolge nel contesto di rapporti professionali interrotti tra la conduttrice e l’azienda televisiva.

Barbara D’Urso contro Mediaset: a distanza di tre anni dalla fine del sodalizio professionale, la conduttrice ha portato in tribunale l’azienda di Cologno Monzese. Barbara D’Urso contro Mediaset: le accuse della conduttrice verso l’azienda di Codogno Monzese. Secondo quanto riportato da La Stampa che ha riportato in esclusiva la notizia, non sarebbe stato trovato un accordo tra le parti. Alla base dell’azione legale dell’ex volto di Ballando Con Le Stelle un post pubblicato sui social di Qui Mediaset del 2023, che recava insulti nei confronti della presentatrice. All’epoca Mediaset si era difesa, dichiarando che si trattava di un profilo hackerato, ammettendo in seguito l’errore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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