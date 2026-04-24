Barbara D’Urso ha commentato pubblicamente le ultime notizie riguardanti il suo rapporto con Mediaset, affermando di essere a conoscenza di alcune informazioni e di star leggendo diverse cose. La sua dichiarazione arriva dopo un articolo de La Stampa che ha riportato il fallimento di un tentativo di mediazione tra le parti e il passaggio della vicenda in tribunale. La conduttrice ha scelto di intervenire in modo diretto sulla questione senza approfondire ulteriori dettagli.

Barbara D’Urso torna a parlare pubblicamente dopo l’esclusiva de La Stampa che ha raccontato il presunto fallimento della mediazione con Mediaset e il conseguente approdo della vicenda in Tribunale. La conduttrice ha scelto i social per replicare alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore, negando in modo netto alcune indiscrezioni apparse sulla stampa. La replica della conduttrice. Nel suo intervento, Barbara d’Urso ha commentato con toni piuttosto critici le notizie diffuse: “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni.” Parole che lasciano intendere come la conduttrice voglia presto chiarire pubblicamente la propria posizione sulla vicenda.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara d’Urso interviene sul caso Mediaset: “Sto leggendo cose…”

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