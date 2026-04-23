VIENE GIÙ TUTTO! BARBARA D’URSO ROMPE IL SILENZIO | STO LEGGENDO COSE…

Barbara d’Urso ha deciso di parlare dopo che un articolo di un quotidiano ha rivelato il fallimento di una mediazione tra lei e Mediaset. La conduttrice ha commentato di star leggendo alcune cose e ha rotto il silenzio sulla questione, che ora si trova nelle mani dei tribunali. La vicenda riguarda una disputa legale tra l’ex volto televisivo e la società di produzione.

Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo l’esclusiva de La Stampa che ha svelato la fallita mediazione tra la conduttrice e Mediaset e l’approdo della vicenda in Tribunale. Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni. Durante la giornata, fonti vicine a Mediaset hanno fatto filtrare ad agenzie di stampa e noti quotidiani le presunte richieste di due prime serate, in aggiunta alla conferma di Pomeriggio 5, per farle rinnovare il contratto con Canale 5. Oltre a sottolineare che la conduttrice avrebbe guadagnato solo dall’azienda, esclusi gli introiti pubblicitari non quantificabili, la cifra di 35 milioni di euro dal 2003 quando Pier Silvio Berlusconi la chiamò dopo anni che non lavorava.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - VIENE GIÙ TUTTO! BARBARA D’URSO ROMPE IL SILENZIO: “STO LEGGENDO COSE…” Notizie correlate Leggi anche: Claudia Conte rompe il silenzio: «Sì, sto con Matteo Piantedosi» Barbara d’Urso pronta a raccontare tutto: il docu-film su Netflix o Prime Video!Un docu-film dedicato a Barbara d’Urso potrebbe arrivare su Netflix o Prime Video.