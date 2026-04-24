Fascino, società di produzione associata a Maria De Filippi, ha risposto alle accuse presentate da Barbara d'Urso. La replica arriva in seguito alla denuncia fatta dalla conduttrice, che aveva sollevato questioni legali riguardanti possibili interferenze. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti. La vicenda riguarda questioni legate alla produzione televisiva e alle interferenze nell'ambito lavorativo.

Secondo la denuncia presentata dalla conduttrice, pare chela collega facesse varie interferenze su i suoi programmi, in primis sugli ospiti. Infatti se in un primo periodo tra le due c’era un bel rapporto e soprattutto una stima reciproca, con il tempo qualcosa è cambiato. Negli ultimi anni, all’interno delle trasmissioni della conduttrice napoletana, i personaggi usciti dai programmi di Maria De Filippi non potevano più essere ospitati e, a quanto pare, dietro c’era si sarebbe stata proprio l’interferenza da parte della collega. Stessa accusa era stata rivolta aSilvia Toffaninche, però, non ha risposto alle accuse. A difendere l’azienda ci hanno pensato gli avvocati Mediaset che hanno ricordato quante volte i dirigenti hanno aiutato la conduttrice e, soprattutto, tutti i soldi che le hanno dato in questi anni (circa 35 milioni di euro).🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso, Fascino replica alle accuse: “Nessuna interferenza”

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