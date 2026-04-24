Barbara d'Urso ha presentato una causa legale contro Mediaset, contestando alcune dichiarazioni dell'azienda pubblicate recentemente. La conduttrice ha anche risposto a una nota di Berlusconi, che aveva commentato le vicende, promettendo di rendere nota la verità a breve. La questione riguarda le affermazioni fatte dalla conduttrice e le rispettive dichiarazioni di Mediaset, che ha definito le accuse infondate.

La diatriba tra Barbara d’Urso e la famiglia Berlusconi si sposterà nelle aule di tribunale. La conduttrice scacciata da Mediaset il 31 dicembre 2023 ha deciso di intentare una causa contro l’emittente. I motivi non sono di natura economica quanto comportamentali, ciò che viene messo in dubbio è il rispetto del codice etico da parte della dirigenza Mediaset. Accuse infondate secondo i legali dei Berlusconi, e la conduttrice è pronta a svelare “la verità”. Barbara d’Urso pronta a svelare la sua “verità” Le ragioni della causa a Mediaset Il rapporto con la famiglia Berlusconi Barbara d’Urso pronta a svelare la sua “verità” “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barbara d'Urso fa causa a Mediaset e risponde a Berlusconi dopo la nota dell'azienda: "A breve la verità"

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