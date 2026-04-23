Causa Barbara D’Urso la replica di Mediaset e De Filippi | Accuse infondate

Mediaset e la società di Maria De Filippi hanno risposto alla causa presentata da Barbara D’Urso, che aveva accusato le due aziende di aver approvato le liste degli ospiti dei suoi programmi. Le contendenti hanno dichiarato che le accuse di D’Urso sono infondate, ribadendo che non c’è stata alcuna interferenza o approvazione da parte di De Filippi o di Silvia Toffanin. La vicenda riguarda quindi presunte interferenze nella gestione delle liste degli ospiti televisivi.

Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi hanno risposto alla notizia della causa intentata da Barbara D’Urso contro l’azienda e alle insinuazioni secondo le quali le liste degli ospiti dei programmi della conduttrice dovevano essere approvate dalla De Filippi e da Silvia Toffanin. Mediaset ha rilasciato una nota tramite il suo legale Andrea Di Porto nella quale respinge il risarcimento preteso dalla D’Urso per ingerenze e diritti non pagati e la sua ricostruzione dei fatti. “L’azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora D’Urso. L’azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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