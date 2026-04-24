Barbara d’Urso ha intentato una causa legale contro Mediaset dopo che le trattative con i rappresentanti di Pier Silvio Berlusconi si sono concluse senza accordo. La questione riguarda diritti d’autore, presunti veti e silenzi imposti dall’azienda. La conduttrice ha deciso di rivolgersi alle aule di tribunale per risolvere la disputa, che riguarda anche aspetti contrattuali e di natura umana. La causa è stata avviata dopo il fallimento dell’intesa tra le parti.

Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale dopo il fallimento di una mediazione con i legali di Pier Silvio Berlusconi. La causa, più che economica, nasce da un silenzio assordante: dopo il suo addio nel 2023, nessun manager l’ha contattata, ferendo l’artista che per 15 anni è stata il volto di Videonews. Al centro del contenzioso i diritti d’autore non riconosciuti sui suoi format, come Live – Non è la d’Urso, e presunte ingerenze editoriali, con obbligo di ospiti approvati da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Un post offensivo su “Qui Mediaset” del marzo 2023 – attribuito a hacker o errore – scatena polemiche: d’Urso pretende scuse pubbliche, mai arrivate.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Barbara d’Urso contro Mediaset in tribunale

BARBARA D'URSO CONTRO MEDIASET

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