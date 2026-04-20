Formazione docenti 2025 2026 sul tavolo ministeriale 3,6 milioni di euro | la UIL Scuola chiede tutele per gli ATA e l’uso dei risparmi della Carta del Docente

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato una bozza per il nuovo contratto integrativo dedicato all'aggiornamento professionale dei docenti per l'anno scolastico 20252026. Sul tavolo sono stati messi 3,6 milioni di euro destinati alla formazione. La UIL Scuola ha chiesto maggiori tutele per il personale ATA e l'utilizzo dei risparmi accumulati tramite la Carta del Docente.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato la bozza per il nuovo contratto integrativo sull'aggiornamento professionale. Secondo un comunicato stampa diffuso dalla UIL Scuola, le risorse previste per l'anno scolastico 20252026 risultano limitate e presentano diverse criticità organizzative. L'articolo Formazione docenti 20252026, sul tavolo ministeriale 3,6 milioni di euro: la UIL Scuola chiede tutele per gli ATA e l’uso dei risparmi della Carta del Docente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA: scoppia la protesta della UIL Scuola 50 milioni per la formazione del personale ATA. Uil Scuola: “Primo risultato delle rivendicazioni”Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la firma di un decreto che stanzia 50,3 milioni di euro destinati alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inserimento/aggiornamento graduatorie di istituto di I fascia; Carta docente, il diverso trattamento riservato ai docenti precari è privo di ragioni oggettive: anche a Velletri vince Anief; Corsi di rispetto ed empatia per docenti al via: venti ore di formazione Indire in modalità asincrona, ecco come funziona; Scadenza carta Docente: entro quando va speso il credito. Formazione docenti 2025/2026, sul tavolo ministeriale 3,6 milioni di euro: la UIL Scuola chiede tutele per gli ATA e l’uso dei risparmi della Carta del DocenteIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato la bozza per il nuovo contratto integrativo sull’aggiornamento professionale. Secondo un comunicato stampa diffuso dalla UIL Scuola, le risorse ... orizzontescuola.it Carta Docente e trasporti: il bonus c’è ma non si può spendere (o quasi) perché manca l’accreditamento delle societàIl Bonus del Docente, il cui borsellino elettronico per l’anno in corso resterà attivo fino al 31 agosto 2027, ha introdotto da quest’anno scolastico 2025/26 una novità potenzialmente molto importante ... orizzontescuola.it Salve, un'informazione, l'importo della carta del docente, ottenuto con il ricorso,entro quanto va utilizzato facebook