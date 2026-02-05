Carta docente | 400 euro l’importo e 200 milioni alle scuole per fornire PC tablet in comodato d’uso Decreto in arrivo

Il governo sta preparando un decreto che prevede un aumento di 400 euro per la Carta docente. Inoltre, saranno stanziati 200 milioni di euro alle scuole per acquistare PC e tablet da dare in comodato d’uso agli insegnanti. La novità riguarda proprio l’aggiornamento dell’importo del bonus destinato alla formazione degli educatori, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a strumenti digitali nelle scuole.

Novità in arrivo per la Carta docente. In base a quanto raccolto dalla redazione di Orizzonte Scuola cambia l'importo del bonus destinato alla formazione degli insegnanti. Il governo sta per approvare un nuovo decreto sulla Carta docente.

