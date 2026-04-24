BandaJorona live a Parco Schuster

Il 25 aprile a Roma si prospetta una giornata di musica e ricordo con il concerto della bandaJorona al Parco Schuster. L’evento si inserisce in un programma che combina momenti di memoria storica con esibizioni di musica dal vivo. La manifestazione si svolge all’aperto, offrendo un’occasione per ascoltare nuovi stili musicali nel contesto di una giornata dedicata alle celebrazioni.

ROMA – Sarà un 25 aprile all’insegna della memoria attiva e delle nuove sonorità quello che si appresta a vivere la Capitale. Nel cuore delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, organizzate dall’ANPI provinciale di Roma, la musica tornerà a farsi megafono di diritti e libertà.🔗 Leggi su Romatoday.it

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