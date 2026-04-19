In un aggiornamento recente, l’icona del calcio torna a farsi sentire con un upgrade che lo porta a un punteggio di 92 di valutazione complessiva. La sua presenza nel gioco si fa ancora più imponente, confermandosi come una delle figure più temibili tra le punte. La versione FUT Birthday di SBC Batistuta punta a rafforzare il ruolo di questa leggenda tra i giocatori.

Batistuta si presenta con un upgrade monumentale che lo rende una delle punte più temibili del gioco. Il pezzo forte? Il doppio 5 stelle (Skill e Piede Debole), una combinazione che trasforma la sua potenza fisica in un’arma imprevedibile e letale da ogni posizione. Analisi della Carta: Potenza e Versatilità. Tiro (95): Semplicemente illegale. Con 95 di tiro e 5 stelle di piede debole, ogni conclusione verso la porta è un potenziale gol. La sua capacità di calciare con la stessa violenza da fuori area o da sottomisura è senza pari.. Velocità (90): Un valore solido che gli permette di involarsi verso la porta o di scattare sulla linea del fuorigioco con efficacia.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Batistuta FUT Birthday: Il Re Leone ruggisce ancora! Analisi dell’Icona da 92 OVR

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