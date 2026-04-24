Banca di Asti | crollo azionario e 500 milioni persi dai risparmiatori

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca di Asti ha visto il valore delle sue azioni dimezzarsi, scendendo a circa 8 euro, con una perdita complessiva di 500 milioni di euro per i risparmiatori. In vista dell’assemblea prevista per il 27 aprile, si discuterà del rinnovo dei vertici tra i due principali candidati, Maurizio Rasero e Roberto Fiorini. La situazione ha attirato l’attenzione di chi ha investito nella banca e sta seguendo gli sviluppi legali e finanziari.

? Cosa sapere Banca di Asti: azioni dimezzate a 8 euro con perdite per 500 milioni di euro.. Assemblea del 27 aprile per il rinnovo dei vertici tra Maurizio Rasero e Roberto Fiorini.. Carlo Cerrato, membro del Direttivo dell’Associazione soci CariAsti, ha lanciato un grido d’allarme che scuote le fondamenta della Banca di Asti, evidenziando come i piccoli risparmiatori stiano subendo perdite pesantissime in vista dell’assemblea del 27 aprile. Il clima che si respira tra le vie di Asti e nei corridoi delle istituzioni è elettrico. Alla vigilia del rinnovo delle cariche sociali, previsto per lunedì prossimo, emerge una frattura profonda tra la gestione dei vertici e chi quella banca la vive ogni giorno attraverso il proprio risparmio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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