Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una mozione urgente volta a tutelare i risparmiatori coinvolti nel fallimento della Banca Popolare di Bari. La decisione prevede l'istituzione di un fondo di 250 milioni di euro destinato ai soci danneggiati. La misura mira a offrire un supporto economico a chi ha subito perdite a causa del collasso della banca.

Il Consiglio comunale di Bari ha dato il via libera a una mozione urgente che punta a proteggere i risparmiatori colpiti dal collasso della Banca Popolare di Bari. Il provvedimento, approvato con un voto unanime durante una seduta che ha la presenza fisica di una numerosa delegazione di ex azionisti, impegna il sindaco ad avviare un dialogo con Medio Credito Centrale, l’attuale proprietario dell’istituto, per garantire che le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita delle quote della banca BDM vengano destinate a un fondo per il risarcimento dei cittadini. La proposta, portata in aula da Giuseppe Carrieri, evidenzia una realtà sociale ed economica dolorosa per il territorio: circa 70mila soci si sono ritrovati senza alcun ristoro dopo aver perso l’intero capitale investito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, piano per i risparmiatori: fondo dai 250 milioni per i soci

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