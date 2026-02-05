Ancona scoperta banca abusiva | oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime

La polizia di Ancona ha scoperto una banca abusiva gestita da un presunto gruppo criminale. La banda avrebbe creato un istituto parallelo, simile a uno schema Ponzi, e avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro. Più di 500 persone in tutta Italia sono finite coinvolte in questa truffa. Gli investigatori sono al lavoro per smantellare il sistema e recuperare i soldi.

(Adnkronos) – Un presunto sodalizio criminale, volto alla costituzione di un istituto bancario parallelo abusivo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull'intero territorio nazionale. Questo quanto contestato dai militari del Comando Provinciale di Ancona nell'ambito dell'operazione 'Golden Tree'.

