Un insegnante ha organizzato un esperimento in classe che coinvolge dodici bambini, permettendo loro di scegliere un nuovo nome per un giorno. L’attività mira a stimolare la creatività dei bambini e a esplorare il significato del nome nella loro identità. Durante la giornata, i piccoli hanno avuto l’opportunità di usare i nomi scelti e di condividere le proprie impressioni sull’esperienza. L’iniziativa ha suscitato interesse tra insegnanti e genitori.

? Cosa sapere L'insegnante Jordan Lake permette a dodici alunni di scegliere nuovi nomi per un giorno.. L'esperimento pedagogico favorisce l'autonomia decisionale e lo sviluppo dell'identità nei bambini piccoli.. L’esperimento pedagogico di Lake trasforma una normale mattinata in una scuola dell’infanzia in un momento di pura espressione identitaria, permettendo ai bambini di rinunciare al proprio nome per un intero giorno. In una classe dove la routine e la gestione dei movimenti dei piccoli sono sfide quotidiane per l’insegnante Jordan Lake, è scattata una scintilla di creatività che ha coinvolto dodici piccoli studenti. L’idea, nata per valorizzare la spontaneità tipica dei bambini di cinque e sei anni, ha l’uso di etichette adesive e pennarelli per dare vita a nuove personalità temporanee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambini senza nome: l’esperimento che libera la loro creatività

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