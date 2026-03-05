Famiglia nel bosco la zia Rachel è preoccupata per i bambini | Non potrebbero mai vivere senza la loro mamma

Dopo il compleanno dei gemelli in una casa famiglia, la zia Rachel ha espresso preoccupazione per i bambini, sostenendo che non potrebbero mai vivere senza la loro mamma. Ha parlato di ansia e di sentimenti di insicurezza che i piccoli manifestano, sottolineando il legame forte con la figura materna. La famiglia vive nel bosco, e la zia ha condiviso le sue sensazioni riguardo alla situazione.

I due gemelli della famiglia nel bosco di Palmoli hanno compiuto sette anni e hanno festeggiato nella casa famiglia di Vasto, con il papà Nathan, la nonna Pauline e la zia Rachel. Dopo il pranzo tutti insieme, la zia ha raccontato paure, incubi e richieste di "tornare a casa" dei piccoli. Intanto, dal 6 marzo inizieranno i test della perizia psicologica sui tre bambini.

