Come nascono i bambini? Cosa rispondere ai figli | Basta cicogne e patatine Chiamiamo vagina e pene col loro nome Il sesso non è sporco

Quando un bambino chiede come nasce, i genitori si trovano davanti a una domanda semplice ma difficile da rispondere. Spesso si evitano le spiegazioni dettagliate, si raccontano storie come quella delle cicogne o si usano termini poco seri. Ora, sempre più genitori scelgono di chiamare le cose con il loro nome, spiegando che il sesso non è qualcosa di sporco. È un momento importante, in cui bisogna decidere come affrontare la domanda, senza tabù ma anche senza troppa fretta.

Il momento arriva per tutti, spesso quando meno ce lo aspettiamo: tra un cartone animato e la merenda, nostro figlio ci guarda e chiede come sia nato. La tentazione di invocare cicogne e campi di cavoli è forte, ma la dottoressa Monica Calcagni, ginecologa ed esperta di divulgazione, non ha dubbi: la verità è l'unica strada percorribile. Secondo l'esperta, i bambini non hanno malizia. La loro curiosità è pura e scientifica, simile a quella che provano per il funzionamento di un giocattolo o di un fenomeno naturale. Mentire non solo è inutile, ma rischia di minare il legame di fiducia tra genitore e figlio quando, inevitabilmente, la realtà verrà a galla.

