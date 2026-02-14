Nello schianto si ribalta sulle auto in sosta | liberato dai Vigili del fuoco

Sabato sera, un'auto si è ribaltata sulle auto in sosta all'incrocio tra Viale Kennedy e Via Angioletto Focaccia a Forlì, causando disagio nel traffico. I Vigili del fuoco sono arrivati sul posto alle 18:55 e hanno estratto il conducente dall’abitacolo ribaltato. Un passante ha chiamato i soccorsi dopo aver visto l’auto rovesciata e le persone ferme a bordo.

I Vigili del fuoco di Forlì sabato sera sono intervenuti poco prima delle 19 all'incrocio tra Viale Kennedy e Via Angioletto Focaccia per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. I soccorritori hanno provveduto a stabilizzare uno dei due veicoli che, in seguito all'impatto, si era ribaltato sul fianco carambolando su altri veicoli in sosta e bloccando al suo interno il conducente. L'operazione ha permesso l'accesso in sicurezza all'abitacolo per poter far uscire il conducente e affidarlo alle cure del personale sanitario intervenuto. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questa notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita di strada e successivamente ribaltatasi.

Un incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.