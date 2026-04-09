Caso della BMW sparita in tribunale la situazione si ribalta | L' auto fu sottratta con l' inganno non rubata
In tribunale si è assistito a un cambiamento di prospettiva riguardo alla scomparsa di un'auto di marca BMW. Inizialmente considerato un caso di furto con l'uso della tecnica del
Quello che sembrava un classico caso di estorsione con la tecnica del "cavallo di ritorno" potrebbe, invece, rivelarsi una vicenda molto più complessa e controversa. Il Tribunale di Perugia aveva respinto il riesame di un uomo di origini rumene, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, confermandone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Auto rubata con inganno: 58enne keniano smascherato daiUn cittadino keniano di 58 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Todi dopo aver tentato di rubare un’auto con l’inganno.
I poliziotti recuperano l'auto di un 80enne, rubata con l'inganno da una donnaIl rapidointervento della polizia ha assicurato un lieto fine alla vicenda che, nei giorni scorsi, ha coinvolto un 80enne, raggirato in strada da una...
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