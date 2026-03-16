Simone Leoni, leader di FI giovani, ha dichiarato che Falcone e Borsellino sono i suoi eroi, e ha rivolto una critica a Nicola Gratteri affermando che i giornalisti non sono sottoposti al potere giudiziario dal 1943 e chiedendo scusa. La vicenda tra il procuratore e il quotidiano Il Foglio ha attirato molta attenzione.

La vicenda del procuratore Nicola Gratteri - o almeno una delle vicende che lo riguardano, visto che è diventato una "star" della campagna contro il referendum - e del suo scontro con il quotidiano Il Foglio ha generato molto scalpore. Il paladino del "No" ha minacciato i giornalisti "scomodi" per i loro pezzi sulle sue fake news spacciate per vere e sulla sua carriera, tra le tante assoluzioni collezionate nella lotta alle mafie e le vite rovinate da inchieste che sono finite nel nulla. Ne ha parlato anche Simone Leoni, coordinatore nazionale della giovanile di Forza Italia, a un evento per il "Sì". "Io sono nato otto anni dopo le stragi di Capaci e di via d'Amelio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il leader di FI giovani Simone Leoni: "Falcone e Borsellino i miei eroi". Poi la stoccata a Gratteri: "I giornalisti non sono sottoposti al potere giudiziario dal 1943, chieda scusa"

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