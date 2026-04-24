Francesco Bagnaia ha commentato che la Ducati GP26 mostra le stesse imperfezioni riscontrate nella GP25. Il pilota ha espresso preoccupazioni riguardo alle difficoltà tecniche che influenzano le prestazioni della moto, evidenziando punti critici condivisi tra le due versioni. La discussione si concentra sulle caratteristiche meccaniche e sulle problematiche di affidabilità che il campione ha riscontrato nel corso delle recenti gare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia ha espresso preoccupazioni significative riguardo alla Ducati GP26, dichiarando che la nuova moto non presenta miglioramenti rispetto al modello dell’anno scorso, il GP25. Questi timori sono emersi in un contesto di difficoltà in termini di sviluppo della moto e prestazioni in pista. Il pilota italiano ha avvertito una mancanza di back dalla GP25, soprattutto nella fase di frenata e ingresso in curva. Questo ha rappresentato un chiaro allontanamento rispetto alla GP24, la quale gli ha fruttato 11 vittorie nel 2024.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bagnaia: La Ducati GP26 presenta le stesse imperfezioni della GP25.

MotoGP 2026, Marquez e Bagnaia (Ducati) nella presentazione della GP26: tra presente e futuro

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