Da oltre sei mesi, il marchio di Borgo Panale non riesce a ottenere una vittoria in una gara della classe regina, con un periodo di 182 giorni senza successi. La situazione mette in evidenza le difficoltà di competitività del team, che da tempo fatica a conquistare risultati significativi in questa categoria. La mancanza di vittorie si inserisce in un quadro di sfide tecniche e sportive che coinvolgono il progetto della GP26.

La crisi di competitività che sta colpendo il marchio di Borgo Panigale si manifesta con un dato brutale: sono passati 182 giorni dall’ultima vittoria in una gara della classe regina. Mentre la stagione 2026 è appena entrata nel vivo, il dominio che aveva caratterizzato la scuderia italiana sembra incrinato dal rapido progresso dei concorrenti diretti, lasciando i piloti del team ufficiale e della VR46 in una posizione di difficile gestione rispetto alla velocità mostrata da Aprilia e KTM. L’analisi tecnica tra gestione dello pneumatico e squilibrio dinamico. Il problema strutturale che affligge le moto Ducati emerge con chiarezza dalle analisi tecniche fornite dai suoi stessi uomini in pista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ducati in crisi: 182 giorni senza vittorie, il limite della GP26

Notizie correlate

Ducati GP26: Gresini Racing svela i progressi della moto per la nuova stagioneLa prestazione di alex marquez si è distinta nel time attack conclusivo, con un tempo di 1'56"402 che ha posto il casco numero 73 in vetta alla...

Leggi anche: Marc Marquez cambia strategia per risolvere i problemi di stabilità della Ducati GP26.

Contenuti e approfondimenti

Alex Marquez: Il regolamento ha messo in crisi DucatiE’ stato pensato per avere più equilibrio. Non penso che il Mondiale inizi a Jerez, Aprilia ora è un passo davanti a noi, ma Ducati può ribaltare tutto ... gpone.com

Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP: L’infortunio di Marc non c’entra nulla. È il regolamentoAlex Marquez individua le vere cause delle difficoltà Ducati in MotoGP 2026: non l'infortunio di Marc Marquez, ma il salto di Aprilia e l'effetto del ... fanpage.it