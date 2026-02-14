Gresini Racing ha presentato la nuova Ducati GP26, mostrando i miglioramenti fatti sulla moto in vista della stagione 2024. Durante i test a Sepang, Alex Marquez ha dimostrato di aver fatto passi avanti, segnando tempi più veloci rispetto alle prove precedenti e confermando la crescita della squadra.

La prestazione di alex marquez si è distinta nel time attack conclusivo, con un tempo di 1'56"402 che ha posto il casco numero 73 in vetta alla classifica, superando di poco più di un decimo Marco Bezzecchi, schierato sull’Aprilia. Dietro di loro si è collocato un terzetto di piloti che guida da vicino l’ultima evoluzione della Ducati, la Desmosedici GP26: Fabio Di Giannantonio è terzo, Marc Márquez quarto e Pecco Bagnaia quinto. L’episodio, oltre al cronometro, ha confermato una simile posizione di primo piano per la Desmosedici GP26 rispetto agli avversari principali. La giornata conclusiva è stata dedicata a una simulazione di Sprint di 10 giri, dove alex marquez si è distinto come il più veloce, imponendosi sui piloti del team ufficiale Ducati e fornendo indicazioni di solidità al pacchetto GP26. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ducati GP26: Gresini Racing svela i progressi della moto per la nuova stagione

La squadra di Gresini presenta la nuova livrea delle moto per il 2026.

Presentata a Madonna di Campiglio, la nuova livrea della Ducati GP26 anticipa l’inizio della stagione motociclistica.

MotoGP, Ducati 2026: i dettagli della GP26 di Marquez e Bagnaia per la nuova stagione

MotoGP | Gresini conferma: Alex Marquez avrà una Ducati GP26 nel 2026E' arrivata la conferma della notizia anticipata ieri da Motorsport.com: il più giovane del fratelli Marquez il prossimo anno avrà una Desmosedici GP identica a quelle del team ufficiale. Una ... it.motorsport.com

Presentato a Kuala Lumpur il team BK8 Gresini Racing 2026Location malese, in onore del title sponsor BK8, per la presentazione delle livree delle Ducati di Alex Marquez (che avrà a disposizione una GP26 ufficiale) e Fermin Aldeguer ... dueruote.it

Il Motomondiale 2026 parte in salita per Fermín Aldeguer. Il giovane talento spagnolo di Gresini Racing ha confermato la sua assenza per le sessioni di test della prossima settimana e per il GP Thailandia in programma a Buriram il 27 febbraio/1 marzo. An facebook

#MotoGP FERMIN ALDEGUER SALTERÀ IL PRIMO GP 2026. Confermata l'assenza di Fermin Aldeguer ai Test e weekend di gara della MotoGP a Buriram (rientro previsto per Goiania), al suo posto il team BK8 Gresini Racing farà correre Michele Pirro, già pi x.com