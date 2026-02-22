MotoGP la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test di Buriram | Marc Marquez uomo da battere Bezzecchi e Bagnaia i rivali

Marc Marquez si distingue nei Test di Buriram come favorito per la stagione 2026, grazie alle sue prestazioni convincenti. Bezzecchi e Bagnaia si preparano a sfidarlo, puntando a migliorare i risultati. In Thailandia, i piloti si confrontano su una pista impegnativa, che potrebbe già rivelare le strategie per il campionato. La griglia di partenza si definisce giorno dopo giorno, mentre i team analizzano i dati raccolti. La prima gara si avvicina rapidamente.

Dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio a Buriram, in Thailandia, teatro della prima tappa del Mondiale MotoGP 2026. Si apre una stagione lunga e impegnativa, articolata su 22 weekend, nella quale torneranno a essere determinanti, come sempre, velocità pura e continuità di rendimento. Un primo, significativo antipasto è andato in scena nelle ultime due giornate: i test disputati sul Buriram International Circuit hanno infatti offerto indicazioni preziose per iniziare a delineare i rapporti di forza. Ma quale potrebbe essere la griglia di riferimento di questo campionato? In pole position, al momento, è inevitabile collocare Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

