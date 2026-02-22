MotoGP la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test di Buriram | Marc Marquez uomo da battere Bezzecchi e Bagnaia i rivali

Marc Marquez si distingue nei Test di Buriram come favorito per la stagione 2026, grazie alle sue prestazioni convincenti. Bezzecchi e Bagnaia si preparano a sfidarlo, puntando a migliorare i risultati. In Thailandia, i piloti si confrontano su una pista impegnativa, che potrebbe già rivelare le strategie per il campionato. La griglia di partenza si definisce giorno dopo giorno, mentre i team analizzano i dati raccolti. La prima gara si avvicina rapidamente.

Dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio a Buriram, in Thailandia, teatro della prima tappa del Mondiale MotoGP 2026. Si apre una stagione lunga e impegnativa, articolata su 22 weekend, nella quale torneranno a essere determinanti, come sempre, velocità pura e continuità di rendimento. Un primo, significativo antipasto è andato in scena nelle ultime due giornate: i test disputati sul Buriram International Circuit hanno infatti offerto indicazioni preziose per iniziare a delineare i rapporti di forza. Ma quale potrebbe essere la griglia di riferimento di questo campionato? In pole position, al momento, è inevitabile collocare Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez precede Bagnaia e Bezzecchi, sale Di GiannantonioMarc Marquez ha dominato il test di Buriram, migliorando i tempi e mettendo pressione sugli avversari.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: inizio a razzo di Bagnaia e Bezzecchi, Marc Marquez non forzaIl test MotoGP di Buriram nel 2026 registra un avvio rapido di Bagnaia e Bezzechi, che migliorano subito i loro record sul circuito.

La guida ai test MotoGP 2026 di BuriramPer team e piloti, si tratta degli ultimi due giorni a disposizione per affilare gli strumenti e farsi trovare pronti al primo round del 2026. Il test di Buriram, in programma sabato 21 e domenica 22 ... motogp.com

MOTOGP - RECORD DELLA PISTA PER MARCO BEZZECCHI NEI TEST DI BURIRAM Il secondo giorno dei test di Buriram termina con il record della pista di Marco Bezzecchi, davanti al compagna di marca Ai Ogura e alle Ducati di Marc Marquez, Pe - facebook.com facebook

