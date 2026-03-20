Sabato 21 marzo 2026 alle 17:15 si sfidano Monza e Venezia. Il Venezia ha ottenuto sette punti nelle ultime tre partite, mentre il Monza ne ha conquistati quattro. Attualmente, i lagunari sono davanti in classifica di tre punti rispetto ai brianzoli. La partita si gioca nello stadio di Monza, dove l'allenatore del Monza ha già guidato in passato.

Nelle ultime tre giornate il Venezia ha conquistato sette punti contro i quattro del Monza e così i lagunari hanno staccato i brianzoli di tre punti nella classifica di Serie B. La questione promozione diretta però non è una corsa a due, ma almeno a tre, visto che il Frosinone è staccato di soli due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Venezia (sabato 21 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Stroppa può vincere nel suo ex stadio

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