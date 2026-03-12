ACEA APPROVATO IL BILANCIO 2025

L'assemblea di ACEA ha approvato il bilancio 2025, che registra risultati ai massimi storici. Il miglioramento deriva dal percorso di trasformazione sia operativa sia organizzativa intrapreso dall'azienda. La società ha comunicato che i numeri raggiunti riflettono l'efficacia delle strategie messe in atto negli ultimi anni. La presentazione del bilancio è avvenuta nel corso di una riunione ufficiale.

RISULTATI AI MASSIMI STORICI, GRAZIE AL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE OPERATIVA E ORGANIZZATIVA INTRAPRESO, VOLTO AD ACCRESCERE EFFICIENZA E COMPETITIVITÀ, E AL CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO DI ACEA COME OPERATORE INFRASTRUTTURALE REGOLATO UN PERCORSO SOSTENUTO DA UNA COSTANTE ATTENZIONE ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ALLE PERSONE E DALLA PIENA INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLE STRATEGIE AZIENDALI, A SUPPORTO DI UNA COSTANTE CREAZIONE DI VALORE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER DIVIDENDO RECORD PARI A 1,20 EURO PER AZIONE, IN CRESCITA DEL 26% VS 2024 RISULTATI 20251 • Investimenti: 1.531 mln€ in crescita (+6% vs 2024), destinati prevalentemente ai business regolati2 (che rappresentano circa l'89% delle capex nette, il 94% escludendo ACEA Energia).