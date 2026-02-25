Interporto Padova spa approvato il bilancio d' esercizio 2026 dopo un anno record

Il Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova ha dato il via libera all'unanimità al progetto di bilancio 2025, segnando un traguardo storico per la società. Con un valore della produzione di 46,033 milioni di euro, l’azienda raggiunge il risultato più alto di sempre, confermando una solidità finanziaria che fa da trampolino di lancio per l’imminente piano di internazionalizzazione. L’esercizio 2025 si chiude con un utile netto di 4,136 milioni di euro (dopo imposte per 1,9 milioni), in linea con il trend di crescita degli ultimi anni. A colpire è soprattutto la marginalità: l’EBITDA si attesta a 14,2 milioni di euro, incidendo per il 33,6% sui ricavi tipici della produzione. Nonostante un contesto macroeconomico complesso — tra tensioni geopolitiche e i cantieri ferroviari del PNRR che hanno rallentato i corridoi europei — il terminal ha movimentato 381. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

