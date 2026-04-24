A Bari, durante controlli congiunti, sono state riscontrate 99 violazioni del Codice della Strada e sono state comminate multe per un totale di circa 85.740 euro a un’azienda di autotrasporto. Gli accertamenti hanno riguardato principalmente irregolarità sui tempi di guida, portando anche alla decurtazione di 990 punti dalle patenti di alcuni autisti. L’operazione ha coinvolto diverse unità sul territorio, con verifiche su veicoli e documenti.

È di 99 violazioni al Codice della Strada e oltre 85.740 euro di sanzioni il bilancio di un controllo condotto dalla Polizia di Stato e dall’Ispettorato del Lavoro presso un’azienda di autotrasporto nella provincia di Bari. L’operazione, svolta per contrastare pratiche illecite nella gestione dei tempi di guida e riposo, ha portato anche alla decurtazione di 990 punti dalle patenti dei conducenti professionali. Controlli congiunti e analisi dei dati Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il controllo è stato effettuato da personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Bari insieme agli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Azienda di autotrasporto a Bari nei guai, 85mila euro di multa e 990 punti decurtati agli autisti

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