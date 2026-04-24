Autisti senza riposo e tachigrafi manomessi | stangata da 85mila euro a ditta di trasporti barese

La polizia stradale ha svolto controlli approfonditi presso un’azienda di autotrasporto nella provincia di Bari, concentrandosi su autisti e dispositivi di rilevamento. Durante le verifiche, sono stati riscontrati autisti che avevano svolto turni senza riposo e tachigrafi manomessi. Sono state sequestrate numerose apparecchiature e contestate sanzioni per un totale di 85 mila euro. L’attenzione si è rivolta a un’attività che opera sia a livello nazionale che internazionale.

La polizia Stradale ha effettuato dei controlli mirati in un’azienda di autotrasporto operante tra la provincia di Bari e il resto del territorio nazionale e internazionale.L’esito dell'attività, svolta congiuntamente al personale dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana di Bari, ha.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Guida senza revisione nonostante il fermo amministrativo: stangata da 2mila euroIl 25 ottobre un uomo al volante di una Dacia è stato fermato dalla Polizia Locale di Ferrara. Truffa online da 85mila euro: la vittima è un uomo ciociaroA scoprire il raggiro, architettato da un siciliano, sono stati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’intelligenza artificiale fa il suo ingresso nei tachigrafi. Contribuirà a contrastare le infrazioni; Concorso Pia Opera Croce Verde Padova Autisti 2026: 3 posti a tempo indeterminato; Camionista guida 27 ore senza sosta: maxi multa e denuncia; Auser di Portico, assemblea per approvare il bilancio 2025. Sindrome delle gambe senza riposo: potrebbe esserci una predisposizione geneticaUno studio tedesco pubblicato su PLoS Genetics ha identificato 6 regioni genetiche associate al rischio di sviluppare la sindrome che colpisce fino al 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni ... quotidianosanita.it Sindrome gambe senza riposo. Lo stress fa pensare al suicidioChi soffre di sindrome delle gambe senza riposo tende maggiormente a ipotizzare il suicidio. L’associazione emerge da uno studio condotto dalla Yale Medical School. Il meccanismo alla base potrebbe ... quotidianosanita.it FNMA assume autisti: costi patente a carico azienda e premio di 3.000 euro https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17786 - facebook.com facebook Oristano, autisti dell’Arst in rivolta: «Strade insicure, troppi rischi» x.com