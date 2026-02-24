Bari camionisti non rispettano tempi di guida e riposo | multa da 150mila euro e 1780 punti decurtati

Un controllo della Polizia Stradale ha scoperto che i camionisti di Bari non rispettavano le norme sui tempi di guida e riposo, causando sanzioni per oltre 150.000 euro e il decurtamento di 1.780 punti sulla patente. Durante l’ispezione, sono state trovate numerose violazioni che mettono in discussione la sicurezza sulla strada. Le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente per fermare comportamenti rischiosi e garantire il rispetto delle regole.

Gravi violazioni sui tempi di guida e di riposo sono state accertate in una recente operazione della Polizia Stradale, che ha portato a sanzioni per oltre 150.000 euro e alla decurtazione di 1.780 punti dalle patenti professionali. I controlli sono stati effettuati presso una società di autotrasporto attiva su tratte nazionali e internazionali nella città di Bari e provincia, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza della circolazione e prevenire rischi legati all'affaticamento dei conducenti. Controlli amministrativi intensificati: la fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, insieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno condotto un accesso ispettivo presso la sede di una società di autotrasporto.