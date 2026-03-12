Morto Manlio Gallo presidente emerito dell' Ordine degli avvocati | Ha fatto la storia

Il foro di Palermo piange la scomparsa di Manlio Gallo, che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Ordine degli avvocati per quasi dieci anni tra gli anni Novanta e Duemila. Recentemente era stato nominato presidente emerito. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità forense locale. La notizia ha suscitato commozione tra gli avvocati e i membri dell’ordine.

Avrebbe compiuto 95 anni a maggio e di recente aveva raggiunto il traguardo dei 70 anni di iscrizione all'albo. Il suo ultimo incontro con Mattarella che, in quell'occasione, gli ha stretto la mano. Il ricordo: "Un pilastro del nostro foro" Il foro palermitano è a lutto per la morte di Manlio Gallo, alla guida dell'Ordine degli avvocati per quasi un decennio, a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila e da poco nominato presidente emerito. Gallo avrebbe compiuto 95 anni il prossimo maggio. I funerali si terranno sabato mattina (14 marzo) nella chiesa di Sant'Ernesto, in via Campolo. Ed è proprio l'Ordine degli avvocati a ricordare la figura di Gallo, con un post sui social e una foto che lo ritrae mentre stringe la mano al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.