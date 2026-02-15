Il referendum spacca pure gli avvocati la rivolta contro il presidente Francesco Greco | Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti

Il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, ha diviso anche gli avvocati, suscitando una forte protesta contro il presidente dell’ordine Francesco Greco. La causa è la decisione di alcuni di loro di fare campagna per il Sì a nome di tutta la categoria, senza consultare tutti i colleghi. Nei tribunali di tutta Italia, molti avvocati si sono uniti per chiedere che la rappresentanza sia più trasparente e condivisa.

È guerra anche nel mondo degli avvocati sul referendum sulla giustizia in programma i prossimi 22 e 23 marzo. Nelle scorse ore un gruppo di legali posizionati sul No alla riforma Nordio ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, censurando le sue ripetute uscite pubbliche in favore del Sì. «Abbiamo appreso con stupore che sul sito istituzionale del CNF sono state pubblicate diverse interviste da Lei rilasciate sul tema referendario, a favore del "sì"», si legge nel testo del documento visionato da Open. «Non si vuole qui entrare nel merito di tali dichiarazioni, pure opinabili.