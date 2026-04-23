Unicusano Avellino Basket | ufficiale l’ingaggio di Blake Francis per il rush finale

L’Unicusano Avellino Basket ha annunciato di aver firmato un contratto con il giocatore statunitense Blake Francis, valido fino alla fine della stagione. La squadra ha comunicato ufficialmente questa novità, che riguarda il loro roster per le ultime partite del campionato. La firma con Francis è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle caratteristiche del giocatore.

L’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis. Nato il 3 gennaio del 1998, 183 centimetri per 79kg, Francis ricopre il ruolo di play-guardia.Ha iniziato la stagione 20252026 con la maglia della Valtur.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Unicusano Avellino Basket: parte il rush finale in Serie A2Tre giornate al termine del campionato di Serie A2 OldWildWest, al PalaDelMauro di Avellino l’Unicusano ospita domani alle 18. Blake Francis è un nuovo giocatore dell’Avellino BasketTempo di lettura: 3 minutiBlake Francis è un nuovo cestista dell’Unicusano Avellino Basket. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket: grave infortunio per Federico Mussini; Unicusano Avellino Basket: Al via la prevendita per il match contro Liofilchem Roseto; Unicusano Avellino Basket, nulla da fare a Scafati: Mussini ko; L’Avellino Basket si rinforza: ufficiale l’arrivo dell’ala esperta Rei Pullazi. UFFICIALE – Blake Francis lascia Brindisi e passa ad AvellinoL’Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis. Nato il ... basketinside.com Unicusano Avellino vince in controllo contro Ruvo di PugliaNella trentaseiesima giornata di campionato, l'Unicusano Avellino Basket ha conquistato un'importante e netta vittoria superando la Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di ... pianetabasket.com Unicusano Avellino Basket comunica che gli esami effettuati oggi su Federico Mussini hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nelle prossime settimane sarà sottoposto a intervento chirurgico, seguito dal percorso r - facebook.com facebook Unicusano Avellino Basket: grave infortunio per Federico Mussini @Sportando x.com